Eurocopa 2020-2021: Luis Enrique lo tiene claro contra Polonia: “Morata y diez más”

Otra opción que falta por ver es si el seleccionador decide jugar finalmente con el mismo sistema o si, para meter a Moreno en el once, opta por un cambio de dibujo que incluya dos puntas en el ataque. No obstante, esta opción parece más improbable al no haber sido prácticamente probada por Luis Enrique.

Sin embargo, esto no cierra la puerta a la inclusión de Gerard Moreno en el once de España para intentar batir a Polonia. El del Villarreal ya ha sido utilizado como extremo por Luis Enrique y se beneficia enormemente cuando juega con un 9 de referencia como es Morata que haga “el trabajo sucio”.

