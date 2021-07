Euro 2021: Italia vs Espaa en vivo online hoy el partido de semifinales de la Eurocopa

Welcome to Wembley #ITA Benvenuti a Wembley #ESP Bienvenidos a Wembley

Luis Enrique sigue sus tendencias y hace cambios en su once, dejando a Morata en la banca. Gerrard Moreno no toma su sitio, sino que vuelve el Falso 9 al tener a Dani Olmo, Ferran y Mikel Oyarbal arriba.

No se esperan muchos goles. Con el total de 2.5, el Over paga +146, con el Under en -178. La lnea para 1.5 goles paga Altas en -230 y Bajas en +176

Hoy, La Catedral del ftbol Ingls abre casi a su totalidad. 75% de aforo, unos 60,000 aficionados esta noche en Wembley para recibir a dos de las aficiones ms coloridas. Y ojo que no pudieron viajar desde Espaa e Italia por las restricciones de viaje que tiene el Reino Unido, as que todo son migrantes que viven en la isla.

