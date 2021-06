Euro 2021: Francia vs Suiza: resumen en video y penaltis del partido de octavos de la Eurocopa

Muchas gracias por seguir el directo de los octavos de final de la Eurocopa. La favorita Francia está fuera del torneo tras fallar en los penaltis. Suiza acaba on el sueño de Deschamps.

Crónica completa, AQUÍ.

– Cuartos de final de la Eurocopa 2021 al momento; así quedarían las llaves

-Calendario, horario, resultados y cómo ver los partidos de octavos de final de la Eurocopa 2021

-A Gareth Southgate no le preocupan los fantasmas ante Alemania: “Mis jugadores ni habían nacido”

-España se levanta dos veces de la lona para eliminar en la prórroga a Croacia y avanzar a cuartos

Francia 3-3 Suiza | 120′ | Tiro libre para Suiza…. Lo desperdició Xhaka y nos vamos a penaltis.

Francia 3-3 Suiza | 119′ | Francia cobra rápido una falta pero el servicio no llega a Giroud. luego el delantero conecta y Sommer se estira para salvar a Suiza.

Francia 3-3 Suiza | 117′ | Se administra el tiempo en el partido.. Suiza intenta pausar y agotar el tiempo pero se ve más entero el cuadro francés.

Francia 3-3 Suiza | 116′ | Varane con el cuchillo entre los dientes evita el contragolpe de Suiza. Estamos en los últimos cinco minutos.

Francia 3-3 Suiza | 115′ | Recupera Francia y acaba en un remate de Giroud desviado.

Francia 3-3 Suiza | 113′ | Dominio claro de Francia, Suiza está tirado atrás cuando controla Francia y no sale a presionar.

Francia 3-3 Suiza | 111′ | Ahora sí… Cambio en Francia, se fue Coman y entró Thuram.

Francia 3-3 Suiza | 110′ | ¡NOOOOOOOOOO! Pase lindo de Pogba y Mbappé no puede sentenciar, además quedó dolido el delantero del PSG.

Francia 3-3 Suiza | 108′ | Amonestado Akanji por frenar el avance Pogba.

Francia 3-3 Suiza | 106′ | Coman se ve bien tras ser atendido. A Deschamps todavía le quedan tres cambios, ¿los aprovechará?

Francia 3-3 Suiza | 105′ | ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA!

Francia 3-3 Suiza | 105′ | Diagonal de Sissoko que alcanza a rechazar la defensa. Se agrega un minuto al primer tiempo extra.

Francia 3-3 Suiza | 104′ | Se revisa un posible penalti apra Suiza pero no existe nada. El VAR no concede la pena máxima.

Francia 3-3 Suiza | 102′ | Tiro de esquina para Suiza… Luego serie de rebotes que acaba en un disparo de media distancia.

Francia 3-3 Suiza | 101′ | Queda dolido Xhaka tras un choque con Pogba.

Francia 3-3 Suiza | 99′ | Coman pide regresar al campo tras la atención se arrepiente de salir y regresa al campo. Se paró el cambio.

Francia 3-3 Suiza | 98′ | Coman se tira al césped y pide el cambio. Thuram se prepara para entrar.

Francia 3-3 Suiza | 97′ | ¡VARANE! Se salva Francia y luego contra que estremece la ortería de Suiza.

Francia 3-3 Suiza | 96′ | Fue todo para Seferovic, se va un poco consternado porque quería seguir, pero es el turno de Schar.

Francia 3-3 Suiza | 95′ | ¡SOMMER! Ela rquerosalva a Suiza del gol de Pavard.

Francia 3-3 Suiza | 94′ | Se va Benzema lesionado y entra Giroud. ¿El delantero que definirá el pase?

Francia 3-3 Suiza | 92′ | Mehmedi conecta a primer poste y Lloris atrapa sin poblemas.

Francia 3-3 Suiza | 91′ | Pavard es pintado de amarillo tras bajar a Mehmedi.

Francia 3-3 Suiza | 90′ | ¡ARRANCÓ EL PRIMERO TIEMPO EXTRA! ¿Se define aquí o nos vamos a penaltis?

Francia 3-3 Suiza | 90 +4 | Coman la estrella en el travesaño en la última del tiempo regular.

Francia 3-3 Suiza | 90′ +3 | ¡NOOOOOO! Mehmedi se pierde el triunfo para Suiza.

Francia 3-3 Suiza | 90′ +1 | ¡Se añadieron cuatro minutos…

Francia 3-3 Suiza | 90′ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Suiza lo empata con Gavranovic.

Francia 3-2 Suiza | 87′ | Se retira Griezmann y entra Sissoko para buscar cerrar el partido. También fue todo para Rodríguez y es turno de Mehmedi.

Francia 3-2 Suiza | 85′ | ¡ANULADO! Gavranovic había anotado el empate pero estaba adelantado.

Francia 3-2 Suiza | 83′ | Suiza con una tónica similar, pero aDelanta líneas. Les queda poco tiempo para buscar el alargue.

Francia 3-2 Suiza | 81′ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Suiza descuenta y quiere buscar el alargue. Doblete deseferovic.

Francia 3-1 Suiza | 79′ | Más cambios en la pizarra. Se fueron Zuber y Embolo. Entraron Vargas y Fassnacht.

Francia 3-1 Suiza | 77′ | Francia mucho más relajado, Suiza a no tiene forma ni fondo. Los suizos están fulminados.

Francia 3-1 Suiza | 75′ | ¡GOLAZO! ¡GOOOOOOOOL! Pogba con la pincelada sella el boleto a cuartos de final.

Francia 2-1 Suiza | 73′ | Entraron Mbabu y Gavranovic. Se fueron Shaqiri y Widmer.

Francia 2-1 Suiza | 71′ | Suiza necesita modificar por el medio, no había nadie en una contra reciente.

Francia 2-1 Suiza | 69′ | Francia construye desde abajo y encuentra los espacios para tocar. Suiza con problemas para contener.

Francia 2-1 Suiza | 67′ | Partido de ida y vuelta pero Suiza requiere mucho pulso para buscar el gol milagroso que obligue al alargue.

Francia 2-1 Suiza | 65′ | ¡UFFFFFFFFFF! Fuera de lugar en un buen tiro libre que desperdicia Seferovic.

Francia 2-1 Suiza | 63′ | Petkovic no acaba por asimilar la voltereta y el caos que hubo tras el penalti errado por Rodríguez. Requieren a a Seferovic y Embolo otra vez conectados.

Francia 2-1 Suiza | 61′ | Rodríguez, el villano de la selección, es amonestado. Ahora Suiza debe arriesgar si quiere buscar el milagro.

Francia 2-1 Suiza | 59′ | ¡GOOOOOOOOOOL! Francia da la vuelta y hunde a Suiza, Benzema remata para el doblete. Par de asistencias de Mbappé.

TWO IN 90 SECONDS FOR BENZEMA

Francia 1-1 Suiza | 57′ | ¡GOOOOOOOOOOOOL! Benzema resuelve y ante la salida de Sommer sella el empate.

Is Karim Benzema serious with this first touch?! What a goal from Frances star forward

(via @ESPNFC) pic.twitter.com/bMAHO8muKr

? Planet Fútbol (@si_soccer) June 28, 2021