Eufrosina Cruz:‘me rebelé al destino’

No somos grupos vulnerables. No nos falta un tornillo, nos faltan oportunidades. Tampoco podemos sentirnos víctimas, porque ser víctima te detiene la capacidad de soñar.

Por supuesto, porque tienen desconocimiento de sus derechos. Si una mujer no se educa, no se empodera. La educación te quita miedos, te enseña a cuestionar y te enseña a elegir cómo quieres tu vida, tu destino.

A los 12 años de edad, conociendo únicamente su lengua materna, el zapoteca, una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, fue a la capital de Oaxaca a continuar sus estudios y construir su propio futuro. Algo que por ser indígena no le resultó fácil. “Te miran de pies a cabeza, te dicen india y te discriminan. Pero entendí que nadie iba a cambiar mi historia si yo no lo hacía. Que nadie iba a regalarme mi educación, ni siquiera el gobierno, si yo no la exigía”, comentó Cruz en un perfecto español, que aprendió para poder estudiar.

“Aprendí a cuestionar gracias a un maestro, quien llevaba periódicos en los que había fotos de cosas que en mi pueblo no. Llegué a tener hambre de saber cómo se construía, se tocaba, se accedía a las cosas que salían en esas fotografías. Empecé a tener hambre de no querer repetir la historia de mi mamá, de mi hermana, a quien casaron a los 12 años; la historia de mis ancestros, que era casarse, obedecer, obedecer y así morir”.

