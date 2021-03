Eufemiano Fuentes asegura en ‘Lo de Évole’ que hubo dopaje masivo en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92

El uso masivo de sustancias dopantes genera un curioso debate. De hecho, Fuentes le llega a pedir a Évole que le defina qué es el dopaje en sí, aunque sí admite que hacía trampas. “ Y no conozco a nadie que no las hiciera”, apuntilla. Él trabajó con “ciclistas, atletas, futbolistas, boxeadores…” y muchas veces con pagos provenientes de las Federaciones, que le pedían resultados pero no positivos.

You May Also Like