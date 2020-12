Eterno retorno del 'milagro griego'

Escrito en el año 1967, el ya clásico ensayo del historiador irlandés Benjamin Farrington trata la historia de la ciencia griega, desde sus orígenes en el siglo VI a. C. hasta su desaparición en el siglo V d. C . El autor sitúa la cultura griega en su contexto histórico, señalando las antiguas civilizaciones orientales de Egipto y Mesopotamia, así como los elementos científicos que probablemente influyeron en el mundo helénico . De Tales a Lucrecio, el autor recorre las contribuciones de los personajes clave e influyentes en el pensamiento científico de la Antigüedad

Aunque seguimos sin poder confirmar la autoría del “más grande poeta de todos los tiempos”, la Odisea (siglo VII a. C.), poema que narra el regreso Ulises a su reino Ítaca tras la guerra de Troya, es considerada por muchos la obra más influyente de la historia. En esta edición, ilustrada por el dibujante zaragozano Calpurnio, podemos disfrutar, además, de La versión de Penélope, relato en el que Margaret Atwood da voz a la mujer del héroe griego y marido ausente, así como otras breves versiones de Nick Cave & The Bad Seeds, Augusto Monterroso y Javier Krahe.

La clasicista británica realiza un viaje cronológico por los momentos importantes de la historia griega –desde los comienzos de la civilización micénica, en el 1550 a. C, hasta el cierre del oráculo de Delfos, en el 395 d.C.– para mostrar al lector, tal y como señala el subtítulo, “las diez maneras en que moldearon el mundo moderno”. La democracia, la poesía o la filosofía fueron algunas de ellas . Sin embargo, apunta Hall, “el milagro griego” no hubiera podido darse sin los intercambios culturales que mantuvieron con pueblos predecesores y vecinos del Oriente Próximo.

