Eta ya es huracán y amenaza a Centroamérica

(CNN) — Eta se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán con vientos sostenidos de 120 km/h.

Todavía se espera que el huracán Eta se intensifique rápidamente durante las próximas 18 horas a un fuerte huracán de categoría 2 con vientos de 160 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que es posible que sea aún más fuerte antes de tocar tierra.

Se espera que toque tierra en Nicaragua entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Efectos catastróficos de las fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas ocurrirán al tocar tierra.

Hurricane #Eta Advisory 7: Eta Becomes a Hurricane. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020