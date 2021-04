estuvo en negociaciones con Ducati para volver a MotoGP

Jorge Lorenzo se ha echado a un lado de MotoGP, aunque no se ha desvinculado del todo. Según ha comenzado la temporada 2021 ha arrancado un nuevo proyecto que promete hacer mucho ruido dentro del paddock: se ha hecho youtuber.

Su nuevo canal se llama ’99 segundos’, en el que va a analizar, predecir y, en definitiva, dar su opinión sobre lo que ocurra en el Mundial. Un proyecto que le ilusiona y que va a intentar paliar esa ausencia de competición en su vida, algo que pudo cambiar radicalmente este año: Lorenzo estuvo en negociaciones con Ducati para volver.





Lo cuenta él mismo en una extensa entrevista para AutoBild. “Si hubiese seguido en Ducati al final de ese 2018, estoy seguro de que hubiésemos sido Campeones del Mundo“, confiesa, sobre todo después del extraño 2020 que vivió el Mundial de MotoGP, antes de relatar que llegaron a hablar de una vuelta a la actividad para este 2021.

“Más que me lo hayan pedido, ha sido una negociación entre ambos (con Ducati). Al final no ha salido adelante, porque a pesar de que me llamaba mucho la ilusión terminar una faena que no acabé con Ducati, me pesaba más todo lo que conlleva el deporte y que ya he pasado por ello… No me compensa”, admite.

Lorenzo pone como ejemplo a otro gran campeón, en este caso de Fórmula 1, que ha regresado después de unos años fuera de esta disciplina. “No te vas a marcar un ‘Fernando Alonso’ después de dos años”, le cuestiona Adrián Mancebo, el periodista que le hace la entrevista. “No, no… Respeto mucho a Fernando Alonso como piloto. Es uno de los mejores pilotos, o el mejor en la Fórmula 1 en la actualidad. Me encanta que siga teniendo esa ambición y esas ganas por volver. La verdad es que la Fórmula 1, en cuanto a seguridad, está a un mejor nivel que MotoGP. No te juegas tanto el pellejo y no sufres tantas lesiones”, relata.





Eso no significa que no vaya a regresar algún día a los circuitos… pero no está en sus planes. “No se puede decir ‘de este agua no beberé’, pero veo la vida siendo dueño de mi tiempo y de mis decisiones. Hacer lo que te apetece si tienes la oportunidad de hacerlo, como es mi caso. Soy un gran afortunado de tener la posibilidad de hacer lo que quiero hacer, sin tener que trabajar por obligación para comer. Montar un equipo sería volver a ser esclavo de lo que requiere este mundo, y eso no es algo que quiera volver a vivir”, insiste.

El pentacampeón del mundo (tres de MotoGP), en cualquier caso, no hará como Alonso. “¿Volver como piloto? No creo que suceda”.

Su próximo reto: las finanzas

Para una persona inquieta como Jorge Lorenzo, quedarse parado en casa no entra dentro de sus planes. Tras sorprender a todo el mundo como participante de Mask Singer, el piloto ahora quiere meterse en un mundo totalmente nuevo: las finanzas.

“Me gusta mucho la inversión. Quiero aprender sobre bolsa o diferentes formas de inversión. Ahora mismo estoy bastante centrado en eso. No es un mundo fácil, porque hay que hacer las cosas con cuidado y tener mucha cabeza”, admite, aunque en términos generales lo que quiere ahora, después de toda una vida como piloto, es “intentar aprovechar la vida”.

“Tengo esa oportunidad, que me la ha dado el motociclismo. He sido muy afortunado, pero también he trabajado mucho y creo que mi misión, egoístamente, es intentar hacer lo que me apetece en cada momento y disfrutar de la vida, siempre respetando a los demás e intentando ayudar”, señala.