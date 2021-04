Estuve en ERTE pero no tengo ninguna documentación de lo percibido, ¿cómo puedo hacer la declaración de la Renta?

Según la ley del IRPF, aquellos contribuyentes que no obtengan rendimientos del trabajo superiores a los 22.000 euros anuales no tienen la obligación de presentar la declaración este año. No obstante, este límite se establece en 14.000 euros si provienen de más de un pagador y los rendimientos obtenidos del segundo o restantes superen los 1.500 euros .

You May Also Like