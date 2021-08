Mucho ha cambiado la vida de Ismael Beiro desde que en 2001 pasará a la historia de la televisión convirtiéndose en el primer ganador de Gran Hermano. Veinte años después, ha dado un vuelco a su carrera: se dedica a la inversión y ha publicado un libro sobre el tema.

En una reciente entrevista, ha recordado el momento que cambió todo para él: su accidente de moto. “Me arrolló un todoterreno que se saltó un semáforo”, ha explicado. “Me salvó el casco”.

En el canal de mtmad de Lorena Romera, Beiro ha hablado sobre las extensas complicaciones médicas que sufre desde 2002. “Estuve 40 días en coma. Empecé la vida con la cabeza en otro sitio, mareado, con dificultades para andar, roto entero“. Tardó dos años en recuperar la movilidad al completo y a día de hoy sigue teniendo limitado el pie y ha perdido al completo el olfato.

Sin embargo, no todo fue físico. Psicológicamente, se arrepiente de haber vuelto a la televisión tan pronto porque “solo sabía decir tonterías”: “No tenía la coordinación que una persona normal, la cabeza no vuelve a su sitio hasta que no pasa un tiempo”, ha declarado.

Tardó años en volver a manejar plenamente todas sus capacidades, pero en todo este tiempo siempre ha enfrentado los problemas “con una sonrisa”: “Si he tenido depresión, no me he dado cuenta”.

Lleva más de diez años con su pareja, Aurora, y tiene dos hijos pequeños “guapísimos, listísimos”. El gaditano ha hablado de ellos embelesado y no podía parar de presumir de sus logros a tan corta edad. “Empezaron en una guardería inglesa y los niños empezaron a hablar inglés antes que en español y me ha costado empezar a entenderlos”, ha contado entre risas.

También ha confesado que tiene un grupo de WhatsApp llamado “Gran Hermano Original” donde habla a menudo con sus compañeros. “Nos apoyamos en todo y nos seguimos llevando genial”, ha revelado.