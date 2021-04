Estudio sobre vacunación en Chile arroja 56.5% de efectividad para prevenir contagios

Un estudio sobre la vacunación contra la Covid-19 en Chile mostró un 56.5% de efectividad para prevenir nuevos contagios dos semanas después de la administración de la segunda dosis y destacó que una sola dosis no protege contra una infección por el coronavirus.

El trabajo, realizado por la Universidad de Chile, considera el efecto combinado de las dos vacunas que se están aplicando actualmente en Chile: la de la farmacéutica china Sinovac, que representa el 93% de las dosis administradas hasta el momento, y la de la estadounidense Pfizer.

Los datos se conocen cuando Chile acumula 7.07 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 4.04 millones que recibieron ambas. Con esas cifras está inmunizada el 26.6% de la población objetivo de la campaña (15.2 millones sobre un total de 19 millones de habitantes del país).

Los datos posicionan a Chile como uno de los de mayor velocidad en vacunar a su población en América Latina, en un proceso que se da en paralelo a un alza sostenida de los nuevos contagios de coronavirus, con cifras diarias récords de contagios que han superado las de la primera ola, con más de 8.000 nuevos infectados por día.

El estudio establece tres conclusiones sobre efectividad para prevenir nuevos contagios: entrega un 56.5% para aquellas personas que completaron más de dos semanas desde que recibieron las dos dosis; un 27.7% para quienes también recibieron ambas dosis pero que aún no superaban los 14 días desde la última aplicación, y de sólo un 3% (igual al margen de error) para quienes recibieron una sola dosis.

“Vacunarse disminuye muy significativamente la posibilidad de un contagio; no la elimina pero la disminuye mucho, por lo tanto hay que vacunarse”, dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, durante la conferencia de prensa virtual en la que se presentaron los resultados de este primer estudio.

Otro de los mensajes es que “la primera dosis de la vacuna no tiene después de cuatro semanas ningún efecto relevante”. Por lo tanto, seis semanas después de vacunarse “para todos los efectos prácticos se está en la misma situación de vulnerabilidad ante un contagio de quien no se hubiera vacunado”, agregó.

Los resultados son especialmente concluyentes en las curvas de nuevos contagios de las personas mayores de 70 años, quienes mayoritariamente completaron ya el esquema de vacunación, tras un proceso que arrancó de forma masiva en Chile el 3 de febrero pasado.

El estudio calcula que entre los mayores de 75 y 79 años se hubieran generado un 80% más de contagios en caso de no haberse aplicado la vacuna. El porcentaje baja a un 60% para edades entre 70 y 74 años.

El estudio estima para la vacuna de Sinovac una efectividad del 54%, en línea con los resultados reportado por el Instituto Butantan de Brasil.

Para Pzifer, se tomaron en cuenta los datos entregados por Israel de una efectividad del 94%.

La similitud entre las cifras del estudio chileno y el brasileño sobre la efectividad de la vacuna Sinovac es un resultado alentador para los investigadores chilenos.

Esto ya que sugiere que no se ha visto afectada por una eventual circulación de nuevas variantes del virus en Chile, ya sea porque esa circulación todavía no es masiva o porque la vacuna no pierde efectividad con estas variantes.

El estudio, que se realizó en base a información pública del Ministerio de Ciencias de Chile, no pudo determinar sin embargo hasta qué punto las vacunas aplicadas en Chile sirven o no para prevenir hospitalizaciones por coronavirus, ya que aun no hay un cruce de datos entre personas vacunadas y quienes ingresan a los hospitales.

“Aunque se espera que sea más alto, se necesita información para confirmar que es así”, afirmó uno de los autores del estudio, Alejandro Jofré.

El estudio indica también que en base a la efectividad de la vacuna Sinovac, el desafío de lograr la inmunidad de rebaño -prometida por el gobierno de Chile hacia fines de junio- es aún mayor.

“Lograr la inmunidad de rebaño será un desafío mayor que lo que es lograrla en países con vacunas que en promedio son más efectivas”, dijo Eduardo Engel, otro de los autores de la investigación, explicando que mientras menos efectivas es una vacuna “hay que inmunizar a una mayor fracción de la población”.

La meta del gobierno chileno es vacunar a 15.2 millones de personas (80% de la población total del país) antes del 30 de junio.