Estudio revela vía secundaria de transmisión del coronavirus por materia fecal

Benjamin Neuman, experto en virus de la Texas A&M University-Texarkana, advirtió que mientras la transmisión fecal no era algo despreciable, “las gotas y el contacto con superficies infectadas y luego tocarse los ojos, nariz o boca” eran con toda probabilidad las principales vías de transmisión del virus, según los datos disponibles.

Pero agregó: “Todavía no sabemos cuánto tiempo puede sobrevivir este virus fuera del cuerpo (el VIH solo puede sobrevivir aproximadamente 30 minutos fuera del cuerpo) y a qué rango de temperatura es sensible el 2019-nCoV”.

Un total de 14 entre 138 casos (10%) de un hospital de Wuhan, analizados por científicos chinos en la publicación en el Journal of the American Medical Association (JAMA) , inicialmente tuvieron diarrea y náuseas uno o dos días antes de presentar fiebre y dificultades en la respiración.

