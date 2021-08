Estudio revela escaso nivel de cumplimiento de ley de cuotas

Castillo hizo autocrítica porque el propio regulador, que también es sujeto obligado de la norma aunque no se incluyó en el estudio, incumple con la cuota. De hecho, no tiene ni una sola mujer en una directiva que es designada por el Ejecutivo.

Castillo planteó que, desde su punto de vista, las juntas directivas no tienen que estar integradas al 100% por banqueros y banqueras, sino que hay otras disciplinas, como puede ser la tecnología o la responsabilidad social corporativa, que se pueden incorporar a los directorios. “Como regulador, creo en la diversidad no solo de género sino también profesional”, de manera que una directiva tenga una visión más integral, sostuvo.

El Decreto Ejecutivo 241- A de 11 de julio de 2018 señala que “en caso de no cumplir, el sujeto regulado deberá explicar las razones del no cumplimiento”, dejando por tanto la puerta abierta para no llegar a la cuota.

Por lo tanto, apegándose estrictamente a la ley, “solo 11 de los 39 bancos cumplen con la ley. 28 bancos no cumplen con los requerido. Es decir, un 28% cumple mientras que del restante 72% no cumple”, recoge Barsallo.

