Estudio indica que vacunas anti-covid Pfizer y Moderna brindan inmunidad durante años

La revista científica ‘Nature’, publicó recientemente un estudio en el cual se afirma que las fórmulas desarrolladas por la farmacéutica alemana Pfizer/BioNTech y Moderna Inc. son capaces de generar una alta respuesta inmunitaria que podría durar varios años protegiendo a un individuo.

El proyecto, mismo que fue realizado por investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis (UWSL), Estados Unidos, indica que las personas que hayan completado su esquema de vacunación con dosis de dichas marcas no necesitarán de un refuerzo. Cabe señalar que esto solamente será posible siempre que no surja una variante covid-19 lo suficientemente poderosa y resiliente hacia vacunas anti-covid.

Científicos analizaron los casos de 14 personas que habían recibido ambas dosis de Pfizer, concentrando su investigación en los llamados “centros germinales”, sitios donde los anticuerpos pueden entrenarse para reconocer y combatir más hábilmente a los virus, mismos que son vitales para la producción de anticuerpos. Estos centros se crean a partir de una infección viral o una vacuna.

Ali Ellebedy, Inmunólogo de la UWSL y responsable del estudio, declaró que tras 15 semanas de observaciones y solamente con la aplicación de una sola dosis, descubrieron que los centros germinales seguían funcionando correctamente, lo que daba un gran indicio sobre la duración que esta vacuna podría tener en el cuerpo humano.

El estudio también incluyó a otros 41 participantes, los cuales habían sido inmunizados con dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech; 8 de los pacientes habían padecido covid-19 anteriormente. Los expertos extrajeron ganglios linfáticos de la axila de los sujetos de prueba luego de 3, 4, 5 y 7 semanas, algunos incluso brindaron tejido tras 15 semanas de la inoculación, contando sólo con la primera dosis de la fórmula alemana.

Con estos análisis, determinaron que los pacientes formaron centros germinales con células B que producen anticuerpos, los cuales se dirigen a una proteína clave del covid-19. La aplicación de la segunda dosis fomentó un aumento en la respuesta inmunológica, misma que continuó incrementando a pesar de que la vacunación concluyó en diciembre de 2020.

La coautora del estudio, Jane O’Halloran, informó que aunque no era su objetivo comparar la efectividad de la vacunación en personas con y sin antecedentes de la enfermedad, aquellos que ya padecieron covid-19 aumentaron su nivel de anticuerpos considerablemente.

El pasado mes de abril, Pfizer y Moderna aseguraron que su fórmula lograría proteger de covid-19 a los pacientes inmunizados durante un periodo de mínimo 6 meses, según información obtenida a raíz de los primeros ensayos, pero la realidad es que las farmacéuticas no habían indagado en la respuesta del organismo humano a largo plazo e incluso afirmaron la posibilidad de necesitar un refuerzo en un futuro.

Aunque ni con este estudio se pudo averiguar cuál podría ser la durabilidad exacta de las vacunas desarrolladas con tecnología ARNm (Pfizer y Moderna), los investigadores califican los resultados del proyecto como “un indicador positivo” de la efectividad a largo plazo generada por las vacunas, agregando que será responsabilidad del avance de la pandemia si se llegara a requerir una tercera dosis o no.

