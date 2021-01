Estudio de Cieps evidencia el porcentaje de aceptación y confianza de la vacuna

Un estudio de opinión, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps -AIP) muestra que un 74.2% de los entrevistados está de acuerdo con aplicarse la vacuna contra la enfermedad Covid-19 cuando comience la inmunización masiva a la población.

En tanto, el 11.8% dijo que no se aplicaría la vacuna, y el 14% no sabe o no respondió la interrogante.

El estudio, en el que participó un total de mil 199 personas, también abordó el nivel de confianza que tiene la población en la vacuna.

Los resultados fueron los siguientes: 34.9% confía bastante; 32.5% tiene mucha confianza; 22.5% confía poco; 8.6% no confía nada, y el 1.5% no sabe o no respondió.

Eduardo Ortega Barría, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que hay un trabajo importante que hacer en el tema de la confianza en la vacuna.

Añadió que es positivo el nivel de aceptación que tiene la vacuna de Covid-19 entre la población que participó en la encuesta realizada por el Cieps.

Recientemente, Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sostuvo que se requiere una campaña de docencia sobre qué son las vacunas, cómo trabajan, por qué es importante vacunarse, y en el caso concreto de las de Covid-19, cuál es la manera en que trabaja y los posibles efectos adversos, que son totalmente esperados, y cómo manejarlos.

Manifestó que, en general, la población en este momento se mantiene cautelosa, y en parte es debido a todo el proceso en el que se han ido desarrollando las plataformas vacunales, especialmente de las primeras que han sido aprobadas, ya que por su tipo de tecnología (ARN mensajero) es más rápida y fácil su producción, y ya se tenía investigación de base para esto.

Torres Atencio indicó que hay mucha información falsa en las redes sociales sobre el tema de la vacuna, por lo que se debe explicar muy bien a la población sobre el tema.

El estudio del Cieps se realizó entre el 11 y el 15 de enero pasado en todo el país, y los perfiles de edad y género de los participantes son muy similares a los perfiles poblacionales del Censo Nacional.