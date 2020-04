Estudio de anticuerpos en California sugiere que habría hasta 80 veces más infecciones de covid-19 que las registradas | Noticias Univision Salud

También se critica el que la muestra no haya sido seleccionada al azar : los participantes respondieron a un anuncio publicado en Facebook, lo que de por sí distorsiona los resultados por un sesgo en la selección de los candidatos. “Pueden haber tomado a una parte de la población que era más o menos propensa a estar infectada, simplemente no lo sabemos”, advierte Rutherford.

Varios expertos han cuestionado los resultados del estudio de la Universidad de Stanford en California. En primer lugar, el test que usaron no fue aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) y, aunque se hicieron ajustes para compensar algún potencial error de las lecturas de los niveles serológicos, no necesariamente es fiable. “La interpretación del ratio de muertes/casos seguramente es una sobreinterpretación”, dijo George Rutherford, profesor de epidemiología de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) a Live Science.

También concluyen que la proporción de personas con anticuerpos es bastante baja : más del 90% de las personas testeadas no los tienen. “Si vamos a esperar a que la gente se infecte o tenga anticuerpos para que puedan volver a trabajar, saber que más del 90% de la gente no tiene anticuerpos dificultará mucho esa decisión”, explica en entrevista con ABC News, el autor del estudio, Eran Bendavid.

“La implicación más importante es que el número de infecciones es mucho más grande que el número de casos reportados” , dijeron los investigadores de la Universidad de Stanford, cuyo estudio aun no ha sido revisado o como se conoce en el mundo científico peer reviewed , por lo que no hay garantías de su rigor.

