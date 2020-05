Estudio amplía dudas sobre antimaláricos contra COVID-19

No es igual el uso por parte de personas con coronavirus que ameritan hospitalización porque están suficientemente enfermas que de personas saludables en otras situaciones, por lo tanto, no puede asumirse que sean seguros por su uso previo, declaró Mehra.

Los investigadores calculan que la tasa de muerte atribuible al uso de esos medicamentos, acompañados o no de un antibiótico como la azitromicina, es aproximadamente 13%, por 9% de los pacientes que no los toman. El riesgo de desarrollar un problema grave de arritmia es más de cinco veces mayor.

“No sólo no hay ningún beneficio, sino que vimos un indicio constante de perjuicio”, dijo uno de los líderes del estudio, el doctor Mandeep Mehra, especialista del corazón del Hospital Brigham and Women’s, en Boston.

