Estudiantes que no cuentan con plataformas o medios tecnológicos deben seguir las clases televisadas o radiales

Ayer unos 242,350 alumnos estuvieron conectados con aplicaciones tecnológicas y medios impresos en 853 escuelas a nivel nacional del sector oficial y particular, con apoyo de 15,020 educadores, según informó el Ministerio de Educación (Meduca).

Aunque no todos los estudiantes cuentan con la disponibilidad de medios tecnológicos e Internet, las autoridades de educación indicaron que buscarán a todos los estudiantes donde estén, para no dejarlos atrás.

La directora nacional de Educación Media, Isis Núñez, explicó que para todos los estudiantes que no cuenten con medios tecnológicos o una plataforma, se implementaron las clases por medio de la televisión y la radio para que el alumno pueda recibir educación pesé a la pandemia.

“Los estudiantes desde pre escolar hasta duodécimo grado deben estar conectados todos los días para mirar la televisión o escuchar las emisoras que transmiten las clases diariamente. Los lunes en la mañana de 9:00 am a 9:20am inicia la programación para primer grado con la materia de español y así sigue segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado”, dijo Núñez.

Se ha organizado un horario para que lunes se facilite la clase de español, martes matemáticas, miércoles ciencias naturales, jueves ciencias sociales y los viernes para los pequeños de pre escolar.

“Los estudiantes o padres de familia que no tengan dispositivos celulares inteligentes o plataformas deben estar pendiente de las programación de clases por SertTv, porque sabemos que muchos padres están trabajando, se llevan los celulares y el niño no tiene. Los que no cuenten con televisión los padres deben dejar sintonizada las emisoras radiales FM Nacional, AM Nacional o Crisol para que los niños puedan escuchar la programación educativa” resaltó la directora de educación media.

En el caso de los estudiantes de premedia las clases son a partir de las 11 de la mañana con el mismo horario de lunes español, martes matemáticas, miércoles ciencias naturales y los jueves cambia a historia una semana, geografía la siguiente semana o cívica.

En el caso de los chicos de educación media y graduandos, las clases televisivas y radiales son a partir de las 3:00pm con el horario de lunes español, martes matemáticas, miércoles biología, química o física y los jueves historia o geografía de Panamá.

Destacó que en estos momentos están en la etapa de impresión los cuadernos de trabajo y una vez se tengan completos se entregarán. “A los estudiantes de primaria se les va a entregar cuadernos de trabajo, en el caso de primer grado se le imprimirán fascículos para desarrollar la escritura la motricidad fina, además de los cuadernillos de las materias priorizadas en el curriculum educativo.

A los estudiantes de premedia y media, en cambio, se les estará entregando unas guías de aprendizaje, de las mismas asignaturas que transmiten las clases televisivas y radiales para que ellos puedan desarrollando los trabajos y talleres.

Para la próxima semana ya se contarán con los primeros documentos impresos. Los directores regionales ya cuentan con un equipo organizado por regional educativas a la espera de que el ministerio termine el proceso de impresión para iniciar la distribución de los cuadernos y las guías.

Sabemos que hay estudiantes en las áreas rurales, de difícil acceso, comarcales e indígenas y se está organizando la logística para la entrega de los documentos.

“La educación a distancia es un proceso nuevo para Panamá y para otros países, conocemos que hay muchas inquietudes, por lo que le solicitamos paciencia. A los padres guardar toda la evidencia que los estudiantes tengan de las clases que toman, de los trabajos o talleres que se realicen en un cuaderno o en un portafolio, para que cuando regresan a la escuela se contacten con la maestra para su evaluación”, destacó Núñez.

Aseguró que ningún niño se va a quedar sin estudiar, la evaluación es diagnostica, además se le están realizando evaluaciones a la familia si el menor tiene algún familiar que ha fallecido, por lo que se están haciendo una calificación diagnostica con junto con apoyo socio emocional y psicoemocional para ellos.

De igual forma los maestros y profesores están capacitados para trabajar con materiales que el padre tenga en casa, porque se conoce que la situación actual ha afectado la economía de muchos hogares. “El docente sabe trabajar, debe dar variedad de actividades y contextualizar, ya que todos no cuentan con la misma situación”, puntualizó.

