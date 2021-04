Estudiantes de duodécimo ven oportuno regresar a las aulas

“Nos encontramos en una situación que nos ha afectado como país, pero no podemos permitir que el aprendizaje no llegue a nuestros estudiantes… No estamos garantizando el derecho a la Educación y la calidad de los aprendizajes es nula”, sostuvo Kevin Barbato.

Para Barbato, la necesidad que abunda en el sistema educativo es el retorno a clases, al menos para los estudiantes que cursan el duodécimo grado, en vista de que existen áreas vulnerables, y los graduandos no están listos para la vida universitaria. No obstante, pidió que sea “progresivo, seguro y voluntario”.

You May Also Like