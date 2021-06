Estudiantes acuden a laborar para salir de la crisis en Estados Unidos

Cuando su padre perdió su empleo el año pasado, Togi, que entonces tenía 16 años, no dudó en buscar trabajo para ayudar a su familia a pesar del miedo a la Covid-19. La escuela ha sido virtual prácticamente durante más de un año en Estados Unidos (EU) y algunos jóvenes no han tenido más remedio que hacer malabarismos entre las clases y un trabajo remunerado.

