Estudiante del IC se destaca en concurso

La estudiante Gabriela Rodríguez, XI Internacional, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de ensayo en inglés, siendo premiada con una visita a principios de 2019 al campus de la Universidad de Auburn, EU. Este concurso es organizado por “Global The U for You” y convocó a más de 75 estudiantes de escuelas particulares del país. En la foto: Lic. Marissa Castrellón, representante de ‘The U for You’, Gabriela Rodríguez, ganadora del concurso de ensayo; Katya Echeverría, directora del Instituto Cultural (IC) y Karen Morales, coordinadora académica.

