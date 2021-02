estudia medicina y vive en un piso de 5 millones

Fue hace poco más de un año cuando Jennifer Gates anunció su compromiso con Nassar, de 30 años. “Nayel Nassar, eres único. El fin de semana pasado me sorprendiste en el lugar más significativo de una de nuestras muchas pasiones compartidas. Me muero de ganas de pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces”, escribía la joven en su cuenta de Instagram.

You May Also Like