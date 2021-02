Estrella de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, agrava problema de tendón de Aquiles

La gran estrella de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, agravó la tendinosis en el tendón de Aquiles derecho, le dijo una fuente a Adrian Wojnarowski, de ESPN, y estuvo fuera en la segunda mitad en la derrota del domingo 122-105 ante los Denver Nuggets.

Davis se perdió dos juegos a principios de esta semana debido a la lesión. Los Lakers lo calificaron oficialmente como una distensión de Aquiles derecha y dijeron que Davis se someterá a una resonancia magnética el lunes.

Davis, de 27 años, fue catalogado como cuestionable antes del juego, sin embargo comenzó con los Lakers buscando extender su racha ganadora de siete juegos.

Davis empujó a Nikola Jokic al final del segundo cuarto y chocó las piernas con el centro de los Nuggets: la rodilla derecha de Jokic hizo contacto con el cuádriceps derecho de Davis. Cuando Davis recogió su bote después de que se sancionó la falta y plantó su pie, pareció agravar su pierna derecha. Se agarró la pierna por debajo de la pantorrilla después de que la falta fue marcada.

Davis se mantuvo en el juego para tomar dos tiros libres, haciendo ambos, y luego se marchó con 2:36 restantes en el segundo cuarto y cojeó hacia el vestuario con el asistente del entrenador físico de los Lakers, Jon Ishop, a su lado.

El veterano de nueve años ha estado experimentando molestias en la parte inferior de la pierna derecha durante semanas y se sometió a una ecografía el fin de semana pasado, que confirmó la lesión.

Antes de volver a jugar en la victoria del viernes 115-105 sobre los Grizzlies Memphis cuando anotó 35 puntos en 16 de 27 lanzamientos, dos menos de su temporada alta en anotaciones, Davis detalló su proceso de pensamiento sobre la lesión con los reporteros.

“Creo que todos los demás juegos … en los que he querido jugar, esta es una circunstancia diferente, ya que es un Aquiles. Si fuera un quad o un dedo, algo así, no me importaría jugar”, Davis. dijo el jueves. “Pero realmente no quiero jugar con un Aquiles”.

Davis jugó 35 minutos contra los Grizzlies, pero se quedó afuera en la recta final con la victoria en la mano después de experimentar dolor.

“Podría desaparecer, obviamente con descanso y cosas así, pero no estoy tratando de descansar, así que estoy tratando de mantenerlo lo más suelto posible”, dijo Davis el viernes.

Davis dijo que su tendón de Aquiles no estaba comprometido, pero el tejido que lo rodeaba le estaba molestando.

“Los médicos y el personal de capacitación se sienten lo suficientemente cómodos como para que yo salga y actúe”, dijo. “Es algo que va a seguir mejorando, haciéndole tratamiento constantemente durante el día y la noche, y usando cosas en mis zapatos para aliviar el nivel de dolor y usando cinta adhesiva y todas estas cosas para que se sienta mejor durante el curso. de tiempo, y básicamente soy muy … soy capaz de salir a jugar y no preocuparme por eso”.

Davis anotó 15 puntos en 14 minutos con cuatro rebotes y una asistencia antes de salir del juego del domingo.

Kyle Kuzma comenzó la segunda mitad en lugar de Davis.