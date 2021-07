Estrella Azul retoma operaciones tras siete días de huelga

Actualmente, Panamá es autosuficiente en la producción de leche grado A con 400 mil litros diarios, no obstante, no somos autosuficientes en la producción de leche grado B.

Agregó que este acuerdo entre SITEEA y Lácteos Hondureños S.A., sienta un precedente histórico para la clase trabajadora en Panamá, al reafirmar que cualquier intento por desconocer pilares fundamentales, como el derecho a Huelga, último recurso de defensa y el derecho a la Negociación Colectiva, por parte de cualquier Gobierno, será rechazado de manera colectiva por todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y contará con la atención y solidaridad internacional, pues significaría una violación a los Convenios No. 87 y No. 98 y otros de la Organización Internacional del Trabajo.

