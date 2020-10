Estrategia electoral de Trump y Biden en las elecciones de Estados Unidos 2020

¿Pero cuál ha sido realmente la estrategia de Biden? “Ha intentando mantener un perfil bajo, buscando no cometer errores y teniendo su eje central de discurso en echar a Trump “, prosigue Bayón. Precisamente, esa es su propuesta estrella, simplemente, “mostrarse como la opción menos mala”. Aunque no está todo hecho para los demócratas: “Hay encuestas que muestran que esto puede ser suficiente para su triunfo, pero habrá que ver”.

Donald Trump no se esconde. Es un líder con muy poco filtro y eso se ha demostrado en los cuatro años que lleva en la Casa Blanca. Sus fortalezas son casi tan conocidas como sus debilidades. “Hay que tener en cuenta la debilidad brutal de los partidos, que no existen entre los años que pasan de elección a elección”, revela a 20minutos el director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manu Mostaza, quien pone el foco en “la importancia del líder” en el caso de Estados Unidos: “Un buen líder lo es todo”.

