Estrategia de vacunación cambiará en julio próximo

Desde mayo pasado, Panamá ocupa la posición número cuatro, con un 11.99% de dosis administradas por cada 100 personas, después de México, Estados Unidos y Chile, según datos oficiales publicados por Our World in Data, a pesar de que la vacunación de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas no ha iniciado en varias regiones del país.

You May Also Like