“Estoy jugando por cuatro duros, no me jodas”

“Estaba para firmarla rebaja con el presidente y apareció Memphis. le dije: “Memphis voy a firmar y gracias a esto te van a inscribir. A ver si me das algo de lo tuyo…” Hoy, al menos, me ha dado el pase de gol”.

“No, no. Estoy jugando por cuatro duros ahora, eh. No me jodas”.

“Hablan por sí mismos. Florentino le daba hostias a todo dios en los audios, no creo que a mí también. Ibai, no trates mucho con los del Madrid que luego saldrás en los audios”.

Es lo que toca. Hay que ser agradecidos. El Barcelona nos hace grandes a todos. El impacto mundial te lo dan clubes que te caben en los dedos de una mano. Debo de llevar 20 años en el club, en dos etapas. No ha habido ningún problema. El primero he sido yo, pero seguirán los otros capitanes y va a ser un alivio. El club podrá facturar más y podrá fichar a más jugadores e invertir. El club tiene que tener esa capacidad y en este mercado ha sido complicado”.

You May Also Like