“estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji”

Joaquín Sánchez pasó por los micrófonos de “El Pelotazo”, programa deportivo de Canal Sur Radio, para comentar los últimos movimientos de los instantes finales del mercado de fichajes con más movimiento de los últimos años. En la entrevista, el centrocampista de El Puerto de Santamaría dejó caer la posibilidad de retirarse al final de esta campaña.





En su comparecencia ante el medio andaluz, el jugador fue preguntado por las sensaciones de un jugador en el mercado de fichajes: “Sí, tener la intranquilidad de saber si te vas o te quedas… Son momentos complicados y más aún cuando tienes familia. Si estás solo es más fácil moverte y hacer las maletas, pero cuando tienes familia y quieres tener un futuro cómodo y saber lo que va a pasar, estos días son complicados”.

Respecto a un posible cambio de aires, la leyenda del Betis aseguró que antes de su primera renovación tuvo opciones de salir, pero que ahora no se plantea esa opción: “Al final renuevo dos años más y esa opción la descarto porque con 38 ó 39 años dónde voy”.

Después de crecer como futbolista en el Betis, Joaquín tuvo ofertas del Chelsea de Mourinho e incluso del Real Madrid, pese a que acabó saliendo al Valencia para luego probar suerte en la Fiorentina. Tras su paso por Italia, el jugador pudo terminar lejos del Benito Villamarín, algo que también relató durante el programa: “En ese momento me llamó el Betis y ya tuve la cabeza girada para volver a casa. Y las dos últimas semanas antes de que se cerrara el mercado no fueron fáciles, prácticamente no iba ni a entrenar, estaba en casa esperando a que se cerrara la operación.

“La ansiedad no te deja descansar, estar bien, y hasta el último momento fue muy preocupante para mí. Mi familia aquí, yo allí solo… Tanto mi salida como mi regreso al Betis han sido de película”

El ídolo de la afición verdiblanca explicó que afronta el reto del volver a la competición europea en la Conference League con determinación: “Temporada bonita, exigente e ilusionante, jugar en Europa es muy bonito para demostrar el nivel que tenemos y que estamos ahí por méritos propios, y ahora hay que demostrarlo”.

En los instante finales de la entrevista, fue preguntado por el futuro de una carrera que parece estar llegando a su final, algo que, como siempre, afrontó con humor: “Tiene toda la pinta porque hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji… Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saber mi rol y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante.

“Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano, pues diría hasta aquí he llegado y punto”

Y es que el centrocampista aún mantiene la misma ambición que la de un juvenil: “A día de hoy me sigo exigiendo y me sigo cabreando cuando no juego, por eso siempre intento entrenar cada día para tener los máximos minutos posibles, ayudar al equipo y sentirme importante. No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar”.