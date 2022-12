“Estoy fuerte y con esperanza”

El legendario delantero brasileño, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, ha salido al paso ante las últimas informaciones que apuntaban que estaba recibiendo cuidados paliativos después de que su tratamiento de quimioterapia no estuviese funcionando, y ha enviado un mensaje de tranquilidad desde el hospital, donde permanece ingresado desde este pasado martes: “Estoy fuerte, con esperanza y sigo con mi tratamiento como siempre” , ha apuntado.

