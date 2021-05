“Estoy encerrado por miedo al virus”

Asimismo, Quintero, de 80 años, ha asegurado que todavía no ha recibido ni la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Todavía no he recibido la vacuna contra la Covid. Estoy esperando “, ha dicho. Esta afirmación contrasta con el último dato facilitado este viernes por el Ministerio de Sanidad, donde se asegura que el 100% de la población de Andalucía con una edad igual o superior a 80 años está vacunada con al menos una dosis.

You May Also Like