Fani Carbajo no está pasando por su mejor momento, la que fue uno de los rostros más conocidos en la primera edición de La isla de las tentaciones ha vuelto a abrirse con sus seguidores contando la situación por la que está pasando.

“Estoy en un momento de mi vida bastante complicado. No estoy pasando por mi mejor momento personal, se me está juntando todo. He pedido ayuda externa, estoy tratándome porque a lo largo de mi vida he sufrido muchísimo. No he tenido una infancia buena, he tenido gente a mi lado que me ha hecho mucho daño, he ido creciendo y las cosas no han mejorado. Nunca he ido a un psicólogo, me he creído siempre una persona fuerte, pero ahora con 36 años que tengo mi cabeza ha hecho clic“, ha confesado la exconcursante de La casa fuerte en su canal de Mtmad, A pesar de todo.

No es la primera vez que habla sobre su trágico pasado y es que la novia de Christofer Guzmán reveló hace unos meses su relación con el padre de su único hijo, Emilio.

Este mal estar que está viviendo Fani también se debe a los continuos ataques debido a su infidelidad en República Dominicana: “Desde La isla de las tentaciones he tratado de defender a Cristofer y yo me he dejado pisotear, humillar, machacar, insultar con tal de que nadie le dijera nada a él. Nadie sabe nada de mi vida privada, ¿con qué derecho os creéis de estar pisoteándome? No he matado a nadie, vale ya“.

Pero los problemas, en vez de irse solucionando, tan solo se multiplican para la madrileña, ya que además se ve obligada a abandonar su casa en la que reside desde hace ya tres años.

“Me está generando bastante estrés. Es un cambio radical en mi vida que por desgracia tengo que sufrir de manera obligatoria. Vivía en Sevilla, me mudé a Madrid antes de La isla de las tentaciones. Encontré mi pedazo de casa en Arroyomolinos, estoy encantada con ella, llevo tres años, firmé un contrato de un año que se iba renovando…” ha comenzado a explicar la concursante de Supervivientes 2020.

Y las penurias han comenzado al saber que parte de su contrato de alquiler obliga a Fani a abandonar la casa por causas de fuerza mayor: “Mi casera se puso en contacto conmigo para decirme que en el caso de separación o divorcio ella necesitaría quedarse con la vivienda, eso lo ponía en el contrato. Me puse con mi abogada a leer el contrato y sí, lo ponía. Le pedí un tiempo hasta que Emilio terminara el instituto este curso y llegamos a ese acuerdo”.

Actualmente sigue en el chalé que habita en la zona sur de la capital, pero ya ha empezado la búsqueda de otro piso, una tarea que no está siendo nada fácil: “Ya he empezado a ver casas. Quiero seguir en Arroyomolinos. Me encanta la zona sur de Madrid. La situación me está generando bastantes problemas porque necesito encontrar una vivienda que se adecúe a mis necesidades y a las necesidades que tengo en mi casa con los muebles. Las viviendas que encuentro son antiguas, pequeñas… Estoy súper perdida“.