“Estoy en contra del abuso y maltrato a la mujer”

Vicente Ndongo, más conocido como Mostopapi, se ha defendido este martes de las críticas que ha recibido en las últimas horas por su polémica entrevista al tiktoker Naim Darrechi, en la que este presumía de mantener relaciones sexuales sin usar preservativo, sin consentimiento e inventándose que es “estéril”.





Su conversación, que fue publicada en redes sociales como YouTube, ha indignado a cientos de usuarios provocando, incluso, la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que llegó a afirmar que iba a poner el caso en manos de la Fiscalía. Asimismo, el enfado surgió no solo por las palabras del tiktoker, sino también por la reacción de Mostopapi, que, lejos de condenar las declaraciones, se rió en varias ocasiones.

Por ello, el creador de contenido ha publicado una serie de stories en Instagram para aclarar su posición y negar su apoyo a Darrechi. “Mi risa se ha malinterpretado porque en ningún momento yo me reiría de algo como eso. Así que si piensas que yo me he reído de lo que ha dicho Naím, lo siento pero eso no ha sido así”, avanza en sus grabaciones.

“Al final, yo hago una reflexión sobre lo que no tenéis que hacer”, añade, refiriéndose al momento en el que avisaba a sus seguidores de que no debían tener sexo “sin condón”. “Lo que ha dicho borradlo de vuestra mente, ¿vale?”, avisaba al final del polémico vídeo.

“Estoy en contra de todo tipo de abuso, de maltrato y de desigualdad entre el hombre y la mujer. Yo jamás promovería algo así, jamás”, zanja en sus stories. Unas palabras que algunos usuarios han destacado rescatando algunos de los vídeos de Mostopapi en YouTube, titulados con frases como “rubias o morenas” o “José Sancha pagaría hasta 15.000 euros por una noche con…”.