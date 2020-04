“Estoy cubierta por la sangre de Jesús, así que nadie me contagiará el coronavirus”

El periodista contestó preguntando si le tenía algo de miedo al virus, y ella explicó que iba a otros sitios como centros comerciales, donde puede contagiar y ser contagiada, pero tiene claro que no sucederá: “me podrían contagiar pero no lo harán porque estoy cubierta por la sangre de Jesús”.

