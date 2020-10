“Estoy casado y no vendo mi vida”

Recientemente, Clemente Lequio subió un vídeo a Instagram hablando sobre los comentarios que recibía sobre su peso y quitándole importancia al asunto ya que consideraba que, con la pandemia, había cosas más relevantes. Fue su padre, Alessandro Lequio, quien le comentó en una foto que cuidara su físico, pero se desconoce si el vídeo iba dirigido a él. Pero su vídeo le ha generado varias críticas, motivo por el que el hijo de Antonia Dell’ Atte se ha pronunciado en otro vídeo.

El modelo comentó que no le importaba su cuerpo, sino que era más importante tener trabajo en esta crisis que estábamos viviendo. Por ello, muchos usuarios lo criticaron por decir eso cuando pertenece a una familia mediática, y presupusieron su profesión vinculada con la prensa.

“He visto gente que dice que soy pijo. ‘Pero este qué sabe de trabajo, hace demagogia’. Yo no hago demagogia, yo vivo en Estados Unidos desde hace 4 años, curro como todos, alejado de la prensa“, respondió a través de un vídeo de Instagram en el que aclaraba que no vivía de los medios de comunicación.

“Trabajo entre 50 y 60 horas a la semana. En este momento soy camarero“, explicó. De hecho, confesó que se sentía “muy afortunado” por tener trabajo e intentaba vivir “alejado de la prensa, alejado del cotilleo” y de las redes sociales.

“Soy una persona muy discreta y no me gusta vender mi vida privada“, comentó y, después, reveló un dato que se desconocía: “Estoy casado y yo no vendo mi vida privada, porque así he sido criado”.

También se pronunció sobre su relación con su padre y desmintió que el vídeo fuera dirigido para él: “Hay gente que dice que yo he dicho lo que he dicho y hago lo que hago para ir en contra de mi padre, pero yo con mi padre no tengo ningún problema. Es más, hablamos cada día”.

“De la muerte de mi hermano yo no hablo más. He dicho solo una cosa que era solo para aclararla”, añadió Clemente sobre Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro, refiriéndose a cuando se pronunció por no estar en el funeral.

“He sufrido mucho. He estado viviendo aquí encerrado en cuarentena sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida“, confesó. “Cada uno vive el drama como lo vive y ha sido de verdad un trauma del que tanto yo como toda mi familia nos estamos recuperando, y todavía estamos sufriendo. Yo sufro mucho, pero tengo que seguir adelante porque tengo una familia”.