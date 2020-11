estos son los succionadores de clítoris favoritos de las usuarias (¡ahora con descuento!)

Quien diga que no, miente: el Satisfyer es el juguete erótico que más furor ha causado durante los últimos años. Si bien es cierto que no es novedoso y que los succionadores de clítoris llevan tiempo en los estantes de las tiendas especializadas, no fue hasta hace un año cuando este estimulador logro hacerse viral en las redes sociales… ¡y acaparar la lista de regalos de numerosas españolas! Y la verdad es que, con el servicio que presta y las buenas valoraciones de quienes ya lo disfrutan, no es de extrañar. Lo que sí sorprende es que no muchos que sepan que hay otros muchos modelos y que la elección, entre unos y otros, varía mucho según lo que se espere de ellos.

Aunque el sistema pueda parecer el mismo, hay un succionador ideal para cada usuaria. Por ello, antes de decantarse por uno u otro, conviene saber que las formas, tamaños, el tipo de vibración o la intensidad o sistemas de control remoto varían entre los diferentes modelos y que deben ser nuestras apetencias las que dicten la elección.

Aunque tengamos claro que nos decantamos por alguno de estos juguetes populares, es recomendable adquirirlos en comercios que garanticen nuestra seguridad y este es el caso del ecommerce Erotic Feels, cuyos artículos están elaborados con silicona biocompatible e hipoalergénica de alta calidad. En su catálogo podemos encontrar propuestas para todos los gustos… ¡y para todos los bolsillos! Así, no hay excusa para darse un capricho (sin tener que esperar al Black Friday). Además, en la web, junto a la descripción detallada de cada producto se pueden encontrar consejos y recomendaciones de uso para que se pueda sacar el máximo partido a cada juguete. Bajo estas líneas hemos seleccionado algunos de los succionadores de clítoris más populares… ¡y algunos con rebaja!

De estos modelos, ¿con cuál te quedas?

– Sona Cruise, de Lelo, ¡con un 31% de descuento! Este modelo de la marca de juguetes eróticos de lujo, disponible en tres colores, promete estimular varias áreas del clítoris y, además, ofrece una intensidad regulable que no decae cuando lo presionas contra tu cuerpo. Con ocho modos de succión, completamente sumergible, silencioso y fácil de limpiar, el Sona Cruise es ideal para aquellas que valoran los diseños cuidados y discretos.

Sona Cruise, de Lelo. Erotic Feel

– Satisfyer Pro 2, ¡con un 42% de descuento! Si hay algo que hace especial a este succionador, además de la fama granjeada en el último año, es que, sin necesidad de contacto, es capaz de estimular el clítoris ejerciendo un efecto vacío se unirán unas enérgicas pulsaciones en forma de ondas expansivas. Con once marchas que se intensifican bajo el agua, el Satisfyer sigue siendo uno de los favoritos, tanto por sus funciones como por su cuidado diseño.

Satisfyer Pro 2. Erotic Feel

– Satisfyer Curvy 2 + Succionador de Clítoris, ¡con un 27% de descuento! Este juguete es la versión mejorada del Satisfyer, ya que han incorporado una aplicación (gratuita y sin anuncios) que permite controlar el juguete a distancia. De hecho, permite crear patrones de estimulación infinitos. Este estimulador de clítoris emplea las ondas de presión y la vibración y, además, es sumergible y dispone de modo susurro.

Satisfyer Curvy 2 + Succionador de Clítoris. Erotic Feel

– Sila, de Lelo. Este estimulador de clítoris es pequeño, elegante, potente y muy sofisticado, toda una joya, y está diseñado para una estimulación completa y rotunda. Además del glande del clítoris, abarca toda la superficie y la excita mediante ondas sónicas que se mueven al ritmo de ocho patrones distintos.

Sila, de Lelo. Erotic Feel

– Bacci, de Lora DiCarlo. De alta gama, con un diseño exclusivo y pensado para ofrecer un placer íntegro. El Bacci de Lora Dicarlo simula la sensación de una boca, unos labios y una lengua sobre el clítoris, con lo que está diseñado con un mecanismo mucho más complejo y completo que pretende revolucionar el universo de los juguetes eróticos. Emplea tecnología Airflow para provocar presiones rítmicas sobre el clítoris y cuenta con hasta 10 niveles de intensidad.

Bacci, de Lora DiCarlo. Erotic Feel

