Estos son los sntomas que indican que ya tuviste Covid-19

Como el covid-19 an representa un enigma para la ciencia, hay sntomas a largo plazo sobre los que no se ha indagado en profundidad como los ya mencionados. Segn la OMS, los CDCy la Clnica Mayo a la lista se suman:

Infecciones oculares. La conjuntivitis es una afeccin tarda que ocurre en la mayora de las infecciones del tracto respiratorio superior. Si se llega a presentar conjuntivitis junto a otros sntomas como fiebre o tos continua, es casi seguro que se ha infectado de Covid-19. Tos seca. Este es el sntoma ms reconocible y sonado de entre todos los sntomas que este virus puede ocasionar. Este tipo de tos es persistente y suelen tener ataques que duran por al menos medio da. Fatiga mental. Este sntoma tambin es conocido como niebla mental y es generalmente ms frecuente en quienes reportan el llamado Covid largo. Temperatura elevada. Las personas que tienen Covid-19 pueden presentar temperaturas superiores a los 37.7 grados, sin embargo, la fiebre puede ser sntoma de diversas enfermedades, por lo que no es la mejor seal de la enfermedad. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar es el sntoma quiz mas identificable de la enfermedad Covid-19, esta puede ir acompaado de opresin en el pecho, respiracin rpida y palpitaciones del corazn. Prdida de olfato. La prdida de olfato es otro sntoma comn que las personas que han tenido Covid-19 pudieron presentar, adems de la prdida del sentido del gusto. Muchas personas han informado que no recuperan su olor o sabor semanas despus de haber contrado el virus. Dolor de estmago. El dolor de estmago es referido por la mayora de las personas que han padecido Covid-19, aunque este sntoma puede ser fcilmente sntoma de otra enfermedad. Sin embargo, se recomienda una prueba para la deteccin del virus ya que algunas personas suelen ser asintomticas y otras que aunque hayan tenido uno o ms de estos sntomas no necesariamente sea Covid-19.

El Covid-19 lleva ms de un ao propagndose por el mundo y cobrando millones de vidas, pero an hay muchos aspectos que no conocemos del todo sobre este nuevo coronavirus, incluidos los efectos a largo plazo en nuestro cuerpo y todos los sntomas que pueden persistir. Es un virus engaoso y nuevo en muchos sentidos.

