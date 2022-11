Estos son los síntomas que indican que padeces apnea del sueño

El procedimiento inicial recomendado es el empleo de la presión positiva continua sobre la vía respiratoria, conocido como ventilación mecánica a presión continua nocturna (CPAP), que se administra el paciente en su propio domicilio. No obstante, también disponen de otras opciones de ventilación mecánica. El servicio de terapias respiratorias de Quirónsalud Valencia proporciona un seguimiento telemonitorizado de esta terapia que garantiza un tratamiento específico y una alta adherencia. Con el objetivo de que “no se desencadenen los mecanismos neurológicos de compensación con despertares no conscientes repetidos y las alteraciones en la respiración ”, se enfoca en provocar que “la cantidad de aire que pasa por la vía aérea en cada esfuerzo respiratorio durante el sueño sea la normal”.

Aunque puede afectar a cualquiera, “los grupos más susceptibles de padecer apnea del sueño son las personas con sobrepeso, los hombres fumadores y las mujeres después de la menopausia”, indica el experto. Para prevenirla es necesario adoptar medidas de higiene del sueño como “controlar el peso, no fumar, no acostarse hasta que hayan pasado varias horas de la última ingesta del día, dormir de lado y tener cuidado con los efectos secundarios de algunos fármacos”.

You May Also Like