Estos son los síntomas que deben alertarte de un peligro si has sido vacunado con AstraZeneca

Sin embargo la Agencia Europea del Medicamento, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de Salud (OMS) y otros organismos aseguran que no hay una relación causal entre la vacuna y estos episodios trombóticos. La EMA no ha cambiado su posición durante la investigación de los casos de trombosis y mantiene que los beneficios superan a los riesgos de la utilización de la vacuna sueco-británica. No obstante, la vacuna se revisa constantemente por parte de dichos organismos y se “está profundizando en el estudio de los mecanismos que han podido producir estos casos específicos de trombosis”.

Los síntomas de estos casos de trombosis aparecen entre los 3 y los 14 días posteriores al pinchazo , pero el caso español que ha dado la voz de alarma presenta síntomas que no son los normales de los conocidos hasta ahora. Entre ellos, dolor de cabeza muy intenso e inusua l que no cede con analgésicos, que empeora al tumbarse, que se acompaña de alteraciones visuales, vómitos u otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares.

You May Also Like