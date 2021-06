estos son los requisitos de distancia, pabellones cerrados y aforos

Con la vuelta del público a los estadios más le vale a Florentino hacer un megafichaje este verano porque ya no está Zidane como escudo y la afición no va a soportar otra temporada como la pasada

En el caso de los estadios de fútbol , al aire libre, la mascarilla se deberá usar sólo en aquellos casos en los que la distancia de seguridad de 1,5 metros no pueda mantenerse . Esto es, por ejemplo, en los estadios en los que se permita una afluencia masiva de público y no haya separación entre asientos.

You May Also Like