estos son los que han vetado la entrada a los viajeros

Tampoco Arabia Saudí permitirá la entrada a personas que hayan estado en España durante los 14 días anteriores al viaje . No obstante, no es el único país afectado por esta disposición. Estás afectados Alemania, Francia, Italia, Turquía, Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Líbano, Siria, Omán, Egipto e Irak.

You May Also Like