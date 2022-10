Estos son los pescados más seguros por sus bajos niveles de mercurio, según los científicos

Aunque el pescado es por lo general un alimento muy sano y seguro, sí que es cierto que es importante vigilar los niveles de mercurio que puede contener; este metal pesado, cada vez más presente en los organismos marinos, puede causar intoxicaciones muy graves.

Sólo trece especies tienen niveles seguros de mercurio

Ahora, un equipo del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado la concentración de mercurio en 58 especies de pescado y marisco de consumo humano a la venta en mercados locales de España, Italia y Francia.





Como explica el organismo en una nota de prensa, de entre ellas los ejemplares de sólo 13 especies presentaban concentraciones por debajo de las recomendadas como seguras por la Unión Europea: la sardina (Sardina pilchardus), el boquerón (Engraulis encrasicolus), la bacaladilla (Micromesistius poutassou), el caramel (Spicara smaris), el besugo (Pagellus bogaraveo), la dorada (Sparus aurata), el galán (Xyrichtys novaculata), el salmonete de roca (Mullus surmuletus), el serrano (Serranus scriba), la corvina negra (Sciaena umbra), la salema (Sarpa salpa), el dorado (Coryphaena hippurus), y el calamar común (Loligo vulgaris).

“Consumir estas especies minimiza nuestra ingesta de mercurio, que es el precio a pagar al comer pescado. Además, estos peces tienen una buena cantidad de ácidos grasos insaturados, que son más beneficiosos desde un punto de vista nutricional”, aclara Joan O. Grimalt, investigador del IDAEA-CSIC y autor principal del estudio, publicado en la revista Environmental Pollution.

El mercurio, un metal tóxico

El mercurio es un elemento tóxico que daña los riñones, pulmones y el sistema cardiovascular y nervioso, sobre todo de mujeres embarazadas y población infantil. Debido a sus propiedades físico-químicas, el mercurio puede transportarse a largas distancias y depositarse en ecosistemas acuáticos, donde es absorbido por peces y otros organismos. La mayoría del mercurio que es ingerido por la población humana proviene, precisamente, del consumo de pescado y marisco.





El estudio se centra en más de 1.300 ejemplares de 58 especies de pescado y marisco de consumo humano que se encontraban a la venta en mercados de España (Menorca, Mallorca, Ibiza, Alicante, Ametlla de Mar y L’Ampolla), Italia (Génova, Civitavecchia, Alguer) y Francia (Marsella).

“Según estos resultados, las autoridades sanitarias deberían prestar especial atención a las especies de pescado y marisco con los niveles de mercurio más elevados y hacer las recomendaciones sanitarias preventivas adecuadas, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños”, concluye Grimalt.

Referencias

Marco Capodiferro, Esther Marco, Joan O. Grimalt. Wild fish and seafood species in the western Mediterranean Sea with low safe mercury concentrations. Environmental Pollution. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120274