Estos son los pasos que debes dar al día para reducir el riesgo de obesidad, diabetes y depresión

El ejercicio físico habitual es fundamental para nuestra salud. El problema, no obstante, a menudo está en ponernos de acuerdo en cuánto ejercicio constituye una cantidad suficiente para que realmente tenga un impacto en nuestra salud.

Cada enfermedad es distinta

En líneas generales, organismos como la OMS recomiendan andar una media de 10.000 pasos diarios. Esta es una estimación general que no tiene en cuenta las características de cada persona ni el modo en el que el ejercicio se relaciona con el riesgo de sufrir diferentes patologías, pero que a nivel práctico es efectiva para reducir considerablemente el riesgo de algunas de las principales causas de mortalidad.





Con el fin de precisar más, un equipo de investigadores ha elaborado un estudio, publicado en el prestigioso medio científico Nature, empleando datos obtenidos de dispositivos electrónicos que cuentan los pasos (concretamente, dispositivos FitBit) junto con registros electrónicos de salud (recogidos por el programa All of Us) en el que ponen en relación la cuenta de pasos con el riesgo de padecer varias patologías de gran incidencia en las que se sabe que el ejercicio físico puede tener un efecto protector.

En total, se tuvieron en cuenta los datos de 6.042 participantes, de los que un 73% eran mujeres, un 84% eran de raza blanca y un 71% tenía un grado universitario. La media de edad era de 56,7 años, dentro de un rango de entre 41,5 y 67,6 años, y un índice de masa corporal medio de 28,1 kg m⁻ ².

De media, los participantes caminaron 7.731 pasos diarios durante un período de monitoreo medio de 4 años (dentro de un rango de entre 2,2 y 5,6 años).





Diabetes, hipertensión, depresión, apnea del sueño…

Por este método, los autores encontraron una relación inversa y linear entre los pasos diarios y el riesgo de padecer obesidad, apnea del sueño, enfermedad de reflujo gastroesofágico y trastorno depresivo mayor. En todas estas condiciones, las cuentas de pasos por encima de los 8.200 se asociaron a protección frente a la enfermedad incidente.

En cambio, la relación entre el número de pasos diarios y la incidencia de la diabetes e hipertensión no era lineal, sino que la reducción de riesgo se incrementaba hasta los 8.000 a 9.000 pasos sin que se observase protección más allá de ese punto.

Con todo, los investigadores reconocen que se trata de una muestra poco diversa, por lo que estos resultados deberían ser validados en otra cohorte. Aún así, esta clase de estudios, además de apoyar recomendaciones sobre el ejercicio físico y poner de manifiesto la importancia de realizar ejercicio diario, son importantes para indagar en la compleja relación entre el ejercicio físico y la etiología de las diversas enfermedades.





Referencias

Master, H., Annis, J., Huang, S. et al. Association of step counts over time with the risk of chronic disease in the All of Us Research Program. Nat Med (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-02012-w