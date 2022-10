Estos son los pasos para realizar una autoexploración mamaria correcta

Para evitar males mayores, la frecuencia óptima de la autoexploración debe ser una vez al mes, para familiarizarse con ella y conocer el aspecto habitual de las mamas. También se recomienda ejecutarla durante la semana posterior al periodo menstrual , ya que el pecho está menos inflamado y sensible. Igualmente, los niveles hormonales fluctúan durante el ciclo, causando cambios en el tejido mamario. Por estas razones se sugiere establecer el hábito de autoexplorarse cuando ya no se esté en periodo de menstruación y siempre en un día fácil de recordar (el mismo día de la semana, por ejemplo).

You May Also Like