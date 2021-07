estos son los países que exigen PCR, certificado o cuarentena para entrar desde España

PCR, certificado de vacunación o, más recientemente, el Certificado Covid (comúnmente llamado ‘Pasaporte Covid’), son algunas de las condiciones que exigen en los controles sanitarios de entrada al país. Otros territorios incluso añaden a estas medidas la obligación de guardar cuarentena, o directamente vetan a España (como Estados Unidos, por ejemplo) y no permiten la entrada de ningún ciudadano por no cumplir su país con los estándares de seguridad sanitaria que se han marcado para controlar la pandemia.

