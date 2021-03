Estos son los países más felices del mundo en 2021

Según los datos recopilados, aquellos que no pudieron trabajar debido a una licencia o despido y que dijeron que se sentían solos al comienzo de la pandemia fueron un 43% menos felices que aquellos que no se sentían solos para empezar.

Los investigadores no solo no pudieron completar entrevistas cara a cara en varios países, sino que también tuvieron que cambiar las cosas por completo centrándose en la relación entre el bienestar y el covid-19.

