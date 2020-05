En la India, tan solo en la última semana, se han detectado 68.929 nuevos casos confirmados, llegando casi a doblar la cifra total, que ha ascendido a 131.868 contagiados y 3.867 muertos. No obstante, las cifras -que han alcanzado récords en el país en los últimos días-, no parecen haber frenado al Gobierno, que ya ha reanudado algunos vuelos domésticos.

El caso de África, de momento, está siendo un ejemplo de éxito , pues los contagios superan los 100.00 sólo si se suma el recuento oficial de sus 54 países. Sin embargo, la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, alertó que, “si bien es previsible que la COVID-19 no se extienda de manera tan exponencial en África como lo ha hecho en otras partes del mundo, probablemente explotará en puntos críticos de transmisión”. Asimismo, desde la OMS insisten en que el número de muertes en el continente africano podría llegar a ser de millones, pues el coronavirus “no es algo inevitable de lo que el continente no pudiese escapar”.

You May Also Like