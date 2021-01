“Estos son los padres que te esperan”

“Querido Claudio: Hoy cumples 22 semanas. La aplicación dice que eres del tamaño de un pimiento rojo ‘acampanado’… ¡Jajaj! !Qué pimiento más rico! Ya debería sentir tus pataditas, creo que algo he sentido estos últimos días pero no estoy segura, lo confundo con posibles gases”, escribió la actriz, famosa entre otros papeles por ser la vecina pija de Aquí no hay quien viva.

You May Also Like