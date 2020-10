Estos son los móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2021

El fin de WhatsApp en estos teléfonos se hará de manera progresiva . Esto quiere decir que si se van produciendo errores, no se resolverán. Podrás seguir usando la aplicación , pero los problemas que se detecten no serán solucionados.

Si no tienes actualizado tu sistema operativo, es el momento de hacerlo. Eso, claro está, si tu dispositivo soporta dicha actualización: habrá algunos móviles que ya no podrán recibir soporte de WhatsApp porque es imposible actualizar sus sistemas operativos a la versión mínima requerida .

