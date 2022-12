Estos son los móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir del 31 de diciembre

Cuando comience 2023, algunos móviles no tendrán acceso a WhatsApp. Concretamente, serán los teléfonos que ya no puedan actualizar sus sistemas operativos y estos ya estén desfasados. Otros muchos usuarios sí que podrán seguir teniendo acceso al servicio de Mark Zuckerberg, pero antes deberán actualizar sus softwares.

