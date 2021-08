Estos son los motivos por los que la Corte le dio la razón a la CSS en el litigio con CD

La sentencia, con fecha del pasado 16 de julio, deja claro que los incumplimientos de CD en el pago de sus obligaciones obreros patronales se remontan a los años 2010-2015, cuando el representante legal era el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli. Destaca que la Corte no puede entrar a valorar las resoluciones del 20 de agosto de 2019 y 22 de diciembre de 2020, expedidas por la CSS, en las cuales se sanciona a CD al pago de $422 mil 596 por omisiones de esos pagos, más una multa de $25 mil, porque “a primera vista” no se observa infracción a las normas constitucionales.

You May Also Like